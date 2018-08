mb, Novinky

Patříte-li k fanouškům původního filmu Jurský park z roku 1993, jistě víte, čím se tam jezdilo - Fordy Explorer se žlutozeleným lakem a žlutými koly. A právě takový vůz je nyní na prodej ve Spojených státech, konkrétně v Collierville v Tennessee.

Prodávající za něj chce 12 900 dolarů, tedy zhruba 284 tisíc korun. Jinými slovy zhruba tolik, za kolik koupíte novou Škodu Fabia v základní výbavě. Byť, samozřejmě, v případě exploreru spolkne další desítky tisíc dovoz a přihlášení.

Že je to nějak málo na auto z kultovního filmu? Taky to není vůz, který by byl před pětadvaceti lety vidět na stříbrném plátně, nýbrž replika, navíc postavená na exploreru roku 1993, nikoliv 1992, jako ve filmu. Znalci si můžou všimnout odlišného volantu.

Replika Fordu Explorer z Jurského parku je na prodej.

FOTO: AutoClassics

Interiér i mechanika vozu jsou totiž zcela sériové. To znamená čtyřlitrový šestiválec o 160 koních pod kapotou, čtyřstupňovou automatickou převodovku, elektrická okna (z nichž ale fungují jen ta přední), klimatizaci, tempomat a centrální zamykání.

Podle filmové předlohy byl vůz potažen barevnou fólií, kola byla nalakována na žluto a dopředu vůz dostal ochranný rám se světly, která ale nejsou zapojená. Naopak plusem je, že interiér se zdá být v perfektním stavu.