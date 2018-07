mb, Novinky

Propadliny v silnicích jsou poměrně děsivou věcí - v klidu si jedete a najednou před vámi zeje obrovská díra. Nebo, co hůř, sedíte v autě, čekáte třeba na zelenou, a najednou se vůz propadá někam do horoucích pekel.

To si v úterý prožil řidič černé toyoty v Sheridanu, předměstí Denveru v Coloradu. Jeho auto se propadlo do díry, kterou pod asfaltem vymlela voda. Pravděpodobně to však nebyl blesk z čistého nebe, protože z auta stihl vyskočit, a to pak do propadliny padalo prázdné.

Sheridan zasáhly prudké deště v noci z pondělka na úterý a právě ty údajně byly příčinou propadliny. Déšť poškodil trubku pod silnicí, z té začala vytékat voda a během hodin vymlela dutinu. Jako poslední se zhroutil asfaltový koberec. [celá zpráva]

Sink hole eastbound Oxford Ave. east of Natches Ct. Oxford closed eastbound at Natches Ct. Alternate routes advised. There is a car in there! Driver is okay. pic.twitter.com/5X4WIdm3Ge — Sheridan Police Dept (@Police_spd) July 25, 2018

Jestli řidič toyoty po silnici jel a před dírou nestihl zastavit, nebo jestli na silnici z nějakého důvodu stál a země se rozevřela pod ním, není jasné. Policie silnici uzavřela v obou směrech, a když byl vůz z díry vytažen, bylo jasné, že poškození je velké.