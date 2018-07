maž, Novinky

Tím netradičním prvkem je umístění loga nejenom na přední kapotu a páté dveře, ale na další dvě místa. V případě modelu M1, vyráběného v letech 1978 až 1981, to byla záď, v případě nového SUV jsou to boční sloupky.

Na každé straně najdete logo s modro-bílou vrtulí, kdy logo je na obou stranách vpuštěno dovnitř, takže to vytváří 3D efekt. A - alespoň podle autora článku - to působí neotřele. Je to detail, ale zaujme. Líbí se vám? Hlasujte v anketě a piště do diskuse pod článkem.

BMW X2 - loga najdete na obou stranách karoserie

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

BMW X2

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Pokud se nepleteme, tak jediný další výrobce, který dává loga na boky svých modelů, je Maserati. Trojzubce má vzadu z boku quattroporte, levante, ghibli i sportovní model MC12.

Ostatní automobilky přidávají loga informující o speciálních edicích nebo upozorňujících na sportovní paket. Nikdy to ale není samotné logo automobilky, ale třeba malý nápis S LINE v případě modelů Audi. Nebo Laurin & Klement v případě nejluxusnějších verzí škodovek.

BMW M1

FOTO: BMW