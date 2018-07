mb, Novinky

Že si za své desítky miliónů korun, které zaplatíte za Bugatti Chiron, kromě špičkového auta pořizujete také špičkový servis, je tak nějak nasnadě. To znamená, že nejedete do servisu, nýbrž technik - pojmenovaný u Bugatti „Flying Doctor", tedy „létající doktor" - přijede za vámi, aby zjistil, jestli je váš konkrétní vůz postižen závadou.

Bugatti nyní zveřejnilo informace o svolávací akci, při které mají být opraveny potenciálně špatně umístěné tepelné štíty generátorů plynu u bočních airbagů. Jeden zaměstnanec firmy, která je pro Bugatti vyrábí, měl štíty chybně nainstalovat.

Ovšem pojem „svolávací akce vozů” není úplně přesný. Problém se má týkat pouhých dvou ve Spojených státech. Kusů, ne tisíc, ostatně Bugatti tolik Chironů ještě ani nevyrobilo.

Postup opravy bude zcela v duchu naznačeném výše - nejprve do vaší garáže přijede technik, aby zjistil, jestli je oprava vůbec nutná. Pokud zjistí, že možná ano, odveze vůz do servisu, tam z něj vymontují sedačky a pošlou je do továrny ve Francii.

Až tam sedačky rozeberou a zjistí, zda je skutečně nutná výměna, a pokud ano, odešlou je k onomu subdodavateli, aby závadu odstranil. Pak sedačky poputují zpátky do USA, kde budou namontovány zpátky do vašeho auta.

Je to už druhý problém se sedačkami, kterému chirony v posledním roce čelí. Ten první se vloni vázal ke svarům v přichycení sedačky ke karoserii a zasaženo bylo sedmačtyřicet vozů na celém světě.