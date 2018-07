Corvette má najeto 24 km a prodává se za třetinu. Má to ale háček

Tento Chevrolet Corvette Grand Sport si můžete koupit za méně než třetinu ceny nového auta, a to s proběhem pouhých 24 kilometrů. Má to ale háček - majitel naboural dřív, než si stačil vyřídit trvalé značky. Havárie byla dost vážná na to, aby pojišťovna vůz odepsala jako totálku.