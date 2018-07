fra, Novinky

Ohromná vlna zájmu o SUV, která se celosvětově zvedla před lety, se přelila do Číny a automobilky zastoupené na tamním trhu potvrzují, že čtvrtina prodaných vozidel má tenhle typ karoserie. A bylo by to ještě větší procento, kdyby jich bylo víc a měly ekologický pohon, protože ve velkých městech je dnes problém získat povolení k provozu, když má auto spalovací motor.

Volkswagen Advanced Mid-Size SUV

FOTO: Volkswagen

Volkswagen Advanced Mid-Size SUV

FOTO: Volkswagen

Volkswagen tuhle hladovost vycítil a do roku 2020 chce na tamním trhu nabídnout 10 nových SUV! Tayron je jedním z nich. Vychází z konceptu Advanced Mid-Size SUV a s délkou 4589 mm, šířkou 1860 mm a výškou 1660 mm patří někam do rodiny evropského tiguanu. Ovšem je o kousek delší než pětimístná a kratší než sedmimístná verze Allspace. Už jen z tohoto důvodu je všem jasné, že do Evropy se nedostane, protože by prostě neměl místo na trhu.

Pro čínský trh bude v nabídce pouze jediný motor, ovšem ve dvou výkonových variantách. Jde o benzínový dvoulitr s přeplňováním s výkony 137 a 162 kW.

Pro srovnání: Volkswagen Tiguan Allspace

FOTO: Volkswagen