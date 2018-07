maž, Novinky

Na startu byla Fabia R5 a legendární závodní auta z minulosti – Ford Escort Cosworth, BMW 2002 nebo Peugeot 205 GTi. Proti nim stály elektromobily, zejména Tesly a pak také BMW i3 nebo Kia Soul EV.

Ne vždy se pořadatelům podařilo nasadit obě auta do závodu tak, aby to bylo co nejvíce vyrovnané, mrzela nás třeba absence souboje Fabie R5 proti Tesle S 90D. Na našem videu uvidíte vítěze závodu, elektrická Kia Soul neměla proti Fabii R5 sebemenší šanci.

Nyní jsou venku výsledky, které se do celkového pořadí nezapočítávaly, a právě z nich lze porovnat všechna auta. A bylo to hodně vyrovnané: Fabia R5 rakouské posádky zvítězila jen těsně – 200 metrů zvládla ujet za 00:08,06. Tesla slovenské posádky byla jen o tři setiny pomalejší. Na třetím místě skončil ten samý model Tesly, italské posádce se podařilo zajel dvě stě metrů za rovných devět sekund.

Další výsledky přinášíme níže. Všimněte si, jak vyrovnané bylo další pořadí, faktem ovšem je, že na takhle krátké trati znamená každá setina velký rozdíl. Za povšimnutí stojí zcela totožný čas dvou BMW – prvního přeplňovaného modelu 2002 ze sedmdesátých let a současného elektromobilu i3.