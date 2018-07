Pikes Peak a Goodwood. Elektromobil Volkswagenu má dva cenné skalpy po sobě

Automobilka Volkswagen vzala model I.D. R, čerstvého držitele rekordu závodu do vrchu na coloradském Pikes Peak, na Festival rychlosti do Velké Británie, konkrétně do Goodwoodu. Chtěla rekord zdejší trati mezi elektromobily a povedlo se. S hodnotou 43,05 s zajel Romain Dumas na Volkswagenu I.D. R o více než čtyři sekundy rychlejší čas, než byl dosavadní rekord.