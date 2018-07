fra, Novinky

Pro Českou republiku je největší změnou nový turbodiesel. Dnes se nabízí velký 2.8 CRD se 147 kW a 460 N.m. Nový agregát samozřejmě musí reagovat na emisní limity, které vzejdou v platnost v září. A tak má čtyřválec menší objem - 2,2 litru, ale podobné výkonové charakteristiky.

Nabízí 147 kW (200 koní) při 3500 ot./min a točivý moment 450 N.m ve 2000 ot./min. To je asi ten nevětší rozdíl – větší předchozí motor zvládal nasadit maximum točivého momentu už o 400 ot./min níž.

Nový agregát s hliníkovým blokem pracuje s chlazeným EGR ventilem, katalytickou redukcí NOx, Stop-Start systémem a přesnějšími solenoidovými vstřikovači s tlakem 2000 barů. Výsledkem je splnění emisních limitů Euro 6/D.

Jeep Wrangler (2018)

FOTO: Jeep

Druhým motorem je dvoulitrový přeplňovaný zážehový agregát s výkonem 200 kW (272 koní) při 5250 ot./min a točivým momentem 400 N.m při 3000 ot./min. Přeplňování typu Twin Scroll, EGR ventil a nezávislé chlazení vstupujícího vzduchu znamená vysoký výkon a prý nízkou spotřebu. Uvidíme. Na evropské trhy se má motor dostat ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Třetí motorovou verzí je známý vidlicový šestiválec 3,6 l Pentastar, který ovšem bude k dispozici pouze v zemích Středního východu a v Asii. Společně s novými motory musíme ještě upozornit na novou osmistupňovou automatickou převodovku.

Vzhled neřešte

Nový Jeep Wrangler poznáte hlavně podle nového předního nárazníku, který má zcela jiná integrovaná mlhová světla. Změn je na karoserii víc, ale není to nic, co by bylo třeba nějak blíž rozebírat.

Interiér se změnil hlavně kvůli tomu, že přístroje za volantem mají buď malý 3,5palcový displej palubního počítače, nebo velký sedmipalcový. Uprostřed přístrojové desky pak je infotaiment s obrazovkou o úhlopříčce 7 nebo 8,4 palců.

Nebudeme se tedy zabývat elektronikou, když Jeep Wrangler je hlavně o těch terénních vlastnostech. A pro ty je důležitější, že verze Sport a Sahara dostanou dvourychlostní redukci s převodem 2,72:1.

Přehazování mezi pohonem zadních a všech kol je možné provádět do rychlosti 72 km/h. Verze Rubicon pak je vybavena plnohodnotným systémem Rock-Trac 4x4 s převodem 4,0:1 na redukci a 4,1:1 u benzínových a 3,71:1 u naftových verzí na nápravách. Tenhle podvozek pak je možné kombinovat s paketem Trac, který zvýší světlou výšku až na 250 mm, zvýší brodivost na 76 cm a nájezdové úhly.