Jiří Novotný, Právo

„Rádi bychom otevřeli debatu o této věci. Inspiruje nás příklad Švédska, kde si řidič přistižený s alkoholem v krvi může vybrat, jestli si nechá do vozu namontovat alkoholový zámek, nebo raději podstoupí zákaz řízení,“ řekl v pondělí vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Takovou alternativu by řidiči jistě přivítali a měla by i výchovný efekt. S přípravou legislativy, která to umožní, ovšem ministerstvo dopravy ještě nezačalo. Na rozdíl od Evropské komise, která navrhuje zavést v EU pro všechny výrobce automobilů povinnost montovat do svých vozů řadu bezpečnostních prvků, mezi nimi i alkoholové zámky.

Podle záměru Evropské komise by tato povinnost měla začít platit od roku 2021, ovšem jen pro nové vozy. Řidiči závislí na alkoholu by to tedy mohli ještě spoustu let snadno obcházet nákupem ojetin.

Zatím pouze pro profesionály

Právě český autopark přitom patří k nejstarším v Evropě, vždyť průměrné stáří osobních aut v ČR přesahuje již patnáct let. Podle odborníků by proto bylo namístě nečekat na unijní směrnici a zavést v naší republice po vzoru Švédska vlastní opatření.

Vyřešit ale bude potřeba i takovou otázku, jako je úhrada nákladů na pořízení alkoholového zámku. „Ten není vůbec laciný. Kdyby si ho tedy měl jako alternativu k zákazu řízení zaplatit samotný řidič, nebylo by to sociálně spravedlivé. Ti chudší motoristé by na to nedosáhli a vznikla by nerovnost v postihu alkoholu za volantem,“ upozorňuje Neřold.

Už nyní platná silniční legislativa ovšem podle něj nebrání tomu, aby se alkoholové zámky montovaly do vozidel obsluhovaných profesionálními řidiči.

Inspirovat by se česká a moravská města mohla příkladem lotyšské Rigy, kde musí mít alkoholový zámek všechny autobusy. Stačilo by, kdyby si to dané město v ČR dalo jako podmínku dopravci pro provozování místní hromadné dopravy.

Jen psychologické vyšetření nestačí

Pro řidiče, kterým byl řidičský průkaz dočasně odňat, je zatím v ČR pro jeho vrácení povinné jenom psychologické vyšetření. To ovšem dokáže odhalit jenom extrémní případy náchylnosti motoristy k alkoholu.

„Řidiči opakovaně přistižení dopravní policií, že pili, by proto měli procházet také rehabilitačním programem, jenž je bude motivovat ke změně životního stylu,“ říká psycholog Petr Zámečník z Centra dopravního výzkumu.

Ke stejnému závěru dospělo ministerstvo dopravy. „Se zavedením povinného rehabilitačního programu počítáme v chystaném novém bodovém systému postihu neukázněných motoristů,“ sdělil mluvčí tohoto ministerstva Zdeněk Neusar.