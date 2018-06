Martin Žemlička (Dobrovice), Novinky

Jak někomu, kdo neví, o co jde, popsat destrukční derby? Je to autokros s větším kontaktem aut. Vlastně o dost větším, byť nejdůležitější jsou jako ve všech závodech rychlost a výsledný čas. Jezdí se sice pomaleji, divácky vděčných karambolů je ale dost. Kromě běžných ťukanců, kterých je nepočítaně, to jsou i přemety na střechu, to pak vždy traťový komisař červenou vlajkou odmává přerušení závodu.

A pak tu jsou skoky z rampy, takzvané joker lap. Během závodu jej jezdec může absolvovat jenom jednou (ve finále dvakrát), a když se mu skok povede, ušetří zhruba deset vteřin, protože jinak by musel „skokánek“ objíždět. A skoky diváci vždy odmění bouřlivým potleskem.

Chibuk Destruction Derby 2018 - soustředění před závodem. Helma je povinná.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Chibuk Destruction Derby 2018 - těsně před startem

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

SUV ani CNG na trať nesmí



Automobilový wrestling je lidová zábava, ke startu potřebujete jenom auto těsně před smrtí – stačí, aby mělo karoserii (či torzo z ní), čtyři kola, motor, volant, převodovku a sedačku. Povinně vyndané musí být airbagy a organizátoři nechtějí jiná auta než osobní (s hmotností do 3,5 tuny) a poháněnou jenom jednou nápravou. Off-roady a SUV mají vstup zakázaný, stejně jako auta na CNG či LPG.

Během závodů je zakázáno najíždět z boku do ostatních aut, jinak je kontakt karoserií povolený. Podle organizátora Tomáš Tochtara se ale za šest ročníků, co závody provozuje, nestal kromě zlomenin či vyhozeného ramene žádný vážnější úraz, jen všechny jezdce bolí po závodech za krkem. Není divu, skáče se a bourá v jednom kuse, takže spousta aut se po destruction derby vydá na svou poslední cestu stylově...

Chibuk Destruction Derby 2018 - skoky byly velkým zpestřením.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Chibuk Destruction Derby 2018

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Skvělé je, že k závodění vám stačí auto těsně před smrtí, které koupíte za pár stokorun, celkově je i atmosféra v depu velice pohodová – dalo by se říci vesnická, ale v tom nejlepším slova smyslu. Nekomerční, vonící pivem a umaštěnými mechaniky, kteří zničené díly na jednotlivých autech mění v tempu jak na světové rally, ale nemají je nablýskané v kamionu, ale mezi jednotlivými závody si pro ně chodí do odstavených vraků podél zhruba půlkilometrové šotolinovo-betonové trati.

Všechny pozice se vyprodaly za minutu



Chibuk Destruction Derby se letos konalo pošesté a nutno říci, že původně komorní akce rok od roku roste a stává se zábavou pro tisíce návštěvníků – letos i přes studené a odpoledne deštivé počasí konkrétně 2200 platících diváků, vstupenka pro dospělé přišla na 150 korun a část výdělku šla na charitativní účely.

Chibuk Destruction Derby 2018 - často se jezdilo hodně natěsno.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Chibuk Destruction Derby 2018 - auto otočené na střechu, pomoc už přibíhá.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Pro milovníky aut je to tip na výtečně strávených pět šest hodin. Rozjížďky jede osm aut na tři kola, takže trvají ani ne tři minuty. Auta se tak často mění a je co sledovat. Postupem času stoupá kvalita a zajímavé je i sledovat, jak závodníci taktizují – kdy skočit, kdy bourat nebo kdy na to pořádně šlápnout…

Tomáš Tochtar, jeden z organizátorů a zároveň vítěz derby, s úsměvem sdělil, že všech osmdesát míst bylo letos po spuštění registrace pryč do jedné minuty. A do pěti minut už bylo zaregistrováno skoro 250 zájemců. Většina ale měla smůlu – organizátoři mají už léta limit osmdesát závodníků. Příští rok se destruction debry bude konat posedmé a máme pocit, že vyprodáno bude s podobnou rychlostí.

Chibuk Destruction Derby 2018 - prohlídka depa

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Chibuk Destruction Derby 2018 - děti si mohly sednout do auta a „řídit”, ty starší a agresivnější braly do ruky kladivo a vrak ještě více likvidovaly.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky