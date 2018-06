maž, Novinky

Škoda má v Indii, druhé nejlidnatější zemi světa, výrobní závody od roku 2001. Příliš se jí na zdejším trhu nedařilo, a jak nám pod podmínkou anonymity řekl český manažer, několik let působící právě v Indii, šlo o málo rentabilní aktivitu. Však také Škoda v Indii od roku 2001 prodala jenom 250 tisíc automobilů (v průměru pouhých 14 706 aut/rok), tedy tolik, co v Číně prodá za čtvrt roku.

Ale situace se zlepšuje, loni Škoda zákazníkům v Indii prodala 17 100 vozů, což je růst o 31,4 procenta. Ano, v absolutních číslech to není nic moc (za rok 2016 to bylo 13 000 kusů), ale ukazuje to jistý růstový potenciál.

První auto v roce 2020



Koncern Volkswagen má s Indií velké plány a připravuje restart. Ten zahrnuje mimo jiné i vytvoření zcela nového modelu, vyvíjeného přímo v Indii a určeného pro zdejší trh. Postavené bude na modulární platformě MQB A0 (fabia, polo), zde ovšem s označením MQB-A0-IN. MQB je zratkou z Modulare QuerBaukasten, modulární stavebnice pro vozy s motorem uloženým napříč).

„Jsme pevně přesvědčeni o tom, že jsme společně se značkou Volkswagen po roce a půl roku intenzivní práce nalezli vhodný postup, abychom na indický trh uvedli ty správné vozy ve správný čas. První model na nové platformě MQB-A0-IN představíme již v roce 2020,“ uvedl šéf Škody Auto Bernhard Maier.

Škoda nyní v Indii nabízí modely Rapid, Octavia, Superb a Kodiaq. Rapid se vyrábí v továrně v Puné, ostatní modely jsou montovány v Aurangábádu, zhruba 1300 kilometrů od hlavního města Nové Dillí.