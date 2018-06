fra, Novinky

Jméno Camry zmizelo z Evropy před čtrnácti lety. Důvod tehdy byl asi jediný – modelu se neprodávalo tolik, aby to bylo pro manažery automobilky Toyota dostatečné. Jenže Toyota Camry je v USA jedním z nejprodávanějších vozů, dlouhodobě vede ve statistikách oblíbenosti a spolehlivosti. Srovnejte to s Toyotou Avesis, která v oblíbenosti je někde v pelotonu a spolehlivost… Raději nebudeme rozmazávat problémy naftových motorů této řady. To se promítlo i do špatných prodejních čísel, když za rok 2017 se jich prodalo v Evropě pouze lehce přes 25 000 kusů (pro srovnání – i Škoda Superb vyšplhala na 81 000 kusů), a to je extrémně málo.

Avensis tak bude stažen z nabídky a nová generace nebude. Zato přijde Toyota Camry. Uvidíme, co na to evropský zákazník. Přece jen ten design není úplně podle evropského gusta a nabídka motorizací patrně skončí u benzínového dvouapůllitru, který je buď samostatně, nebo spojený s elektromotorem v hybridní verzi. Jenže pro Evropu je tohle příliš velký motor, takže očekáváme, že přijde i něco menšího.