Současná octavia by podle neoficiálních zpráv měla na trhu vydržet do roku 2020, kdy ji nahradí nová, rozměrově větší generace. Octavia tak bude mít blíže k superbu, což se stalo i při přechodu z druhé generace na tu současnou.

Design vozu navrhnul Jozef Kabaň, který od loňska pracuje pro BMW. Kontroverzní rozdělení předních světlometů ale nová generace podle našich informací mít nebude.

Základem bude litrový tříválec, vrcholné provedení RS by mělo mít výkon 300 koní (221 kW). Počítá se i s plug-in hybridní verzí. Technika bude patrně podobná jako u hybridního superbu, kombinujícího spalovací motor a elektromotor; na trh v sériové verzi přijde už příští rok. Fotografie kamuflované octavie přinesl Motor1.

The next-generation Skoda Octavia reportedly doesn't arrive until 2020, but new spy shots provide a very early look at a test mule on the road. Thoughts so far?https://t.co/Gf8NMwbgYb