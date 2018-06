fra, Novinky

Kia Soul není žádný prodejní trhák, který by byl v portfoliu korejské značky extrémně důležitý. A tak si Kia může dovolit tohle tak trochu volnočasové auto posunout ještě kousek jinam. A protože z 12 100 prodaných kusů jich bylo 5400 ve verzi s elektrickým pohonem, je jasné, kam to bude. Ano, Kia Soul se už nevyrábí se spalovacím motorem a to, co mají dnes dealeři na skladech, se vlastně jen vyprodává.

Minulý rok jsme vám nabídli test vozu s nejvýkonnějším agregátem v nabídce. [celá zpráva]

Potvrdila to i Kateřina Jouglíčková, tisková mluvčí značky Kia pro Českou republiku. Soul bude prý od nové generace pouze elektrický, a kdo chce verzi se spalovacím motorem, má poslední možnost, ale jen s již nespecifikovanou výbavou, protože vozy do výroby již nejde zadávat.

Kia Soul Ev - byl první sériový elektromobil značky Kia v Evropě.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Kia s tímto elektrickým vozidlem chce popostrčit značku do nové éry, která bude reflektovat nové emisní předpisy a požadavky národních vlád, které se stále více snaží tlačit automobilovou dopravu k lokálně ekologičtějším druhům pohonů. Značka tak počítá, že největší prodeje v Evropě budou v Německu (loni se jich zde prodalo 3000 kusů a letos 1900 kusů za pět měsíců) a Norsku s kontroverzní, ale legální podporou elektrických vozidel.