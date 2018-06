fra, Novinky

Přesun odborníků mezi automobilkami je neustálý. Designérů, konstruktérů a manažerů proudí mezi nimi stovky. Ovšem těch klíčových se nikdo nechce zbavovat a raději si je pořádně drží různými způsoby – vysokými platy, doložkami ke smlouvám apod.

Přesto vídáme, že špičkoví odborníci přejdou z jedné firmy do druhé, aby pomohli při vývoji. Stejně je to i s firmou Apple, která při vývoji autonomního vozu dost zaspala, a to i přestože projekt měl na starost Steve Zadesky, který už uvedl na trh dva klíčové projekty – iPod a iPhone. Google se svou společností Waymo je už dávno na silnicích, Uber také, a kdybychom měli vypočítat všechny společnosti, které už testují své autonomní systémy, měli bychom článek opravdu hodně dlouhý.

Teď Apple patrně zrestartuje celý projekt, a to díky tomu, že se do jeho řad podařilo získat člověka více než odborně způsobilého – Jamieho Wayda. Ten dosud pracoval pro přímou konkurenci – Google tedy Waymo.

Apple tak může projekt s názvem Titan znovu rozjet. Waydo byl totiž ve Waymu na pozici klíčového inženýra pro testování v centru ve Phoenixu a byl to právě on, kdo dokázal zcela odstranit záložní řidiče z testovacích vozidel.

Důvod zpoždění

Otázkou je, jak je možné, že Apple tak zaostal na tomto projektu za ostatními? Pravděpodobně to není problém samotného autonomního řízení. Apple už v roce 2015 avizoval, že jeho automobil bude elektrický a akumulátory nebudou klasické, ale získají technologii, která tu ještě nebyla. A právě vývoj akumulátorů bude kamenem úrazu. I když v poslední době udělal výrazné pokroky v laboratorních podmínkách, v těch reálných zatím zůstává opatrně přešlapovat na klasické bázi, jako před lety.