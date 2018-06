mb, Novinky

Bullitt, Ronin, Dirty Mary a Crazy Larry, Bratři Bluesovi, Francouzská spojka, Vanishing Point, Drive nebo třeba Gone in 60 Seconds - tyhle filmy spojují perfektní honičky v autech. Kdo by si to nechtěl vyzkoušet?

Pokud chcete přičichnout k řemeslu filmového řidiče-kaskadéra, Ford tuhle možnost nabízí. A to prostřednictvím kurzu, který dostal název „Go Faster”, tedy česky „Jeď rychleji”, ve kterém se posadíte za volant Mustangu a Focusu RS. U kormidla si vyzkoušíte různé triky, včetně tzv. J-turn, tedy otočky ze zpátečky, a driftování. Pokud všechno zvládnete, posadí vás do Focusu RS a budete mít za úkol ujet Mustangu.

Ford Go Faster - kurz kaskadérské jízdy

FOTO: Ford

Obě auta jsou vybavena kamerami a účastníci na konci kurzu dostanou video, ve kterém hrají závodního pilota. Ten však vzal melouch jako únikový řidič zločinců a má za úkol je dovézt do bezpečí poté, co vykradou kasino.

Má to drobný háček - kurz je pořádán divizí Fordu ve Velké Británii, takže bude probíhat v Manchesteru, a to v různých termínech na přelomu června a července. Celá ta kaskadérská paráda stojí od 69 do 149 liber, tj. zhruba od 2 030 do 4 400 korun a počet míst je omezen.