Volkswagen Amarok utáhl 43tunovou tramvaj

Co nejtěžšího s koly můžete běžně potkat ve městě? Ve většině případů to je tramvaj, a tak se v Maďarsku rozhodli, že ji zkusí utáhnout Touaregem s 3,0 V6 TDI o 580 Nm točivého momentu. Byť je to v podstatě reklama, celé video stojí za zhlédnutí.