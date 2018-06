maž, Novinky

Kabriolet postavený z Karoqu, menšího z SUV nabízených Škodou, je stejně dlouhý jako výchozí vozidlo. Délka vozu tak činí totožných 4382 milimetrů, stejná zůstala i šířka (1811 mm) a rozvor náprav (2638 mm).

Studentské auto je plně funkční, pod kapotou má benzínový motor 1,5 TSI. Vzhledem k tlumičům převzatým z vozu Octavia RS se snížila světlá výška vozu. Z něj pochází i výfuková soustava, která produkuje mnohem říznější zvuk než v sériovém provedení.

Škoda Sunroq (2018)

FOTO: Škoda Auto

Vypadá výborně, minimálně zepředu



Po odstranění střechy bylo nutno upravit dveře - ty jsou na autě celkem čtyři. Kompletně přepracována byla zadní část vozu včetně pátých dveří, které museli žáci nově navrhnout a vyrobit. Sunroq je ale vždy otevřený, střecha není k dispozici ani plátěná.

To ale až tak nevadí, vnější design se - soudě ze zatím jediné fotografie - povedl na výbornou. Vypadá to ne jako auto od studentů, ale jako profesionální produkt, připravený k sériové výrobě. Hezké jsou i kontrastní sedačky, červené detaily v kolech, hodně zvědaví jsme na zakončení C sloupku. A Sunroq brzy uvidíme na vlastní oči, už máme domluvené svezení.

Na Škodě Sunroq pracovalo 23 studentů po dobu zhruba osmi měsíců.