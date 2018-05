maž, Novinky

O Škodě Octavii 1,9 TDI (66 kW) s najetými téměř 700 000 kilometry, koupené za šest tisíc korun, jsme již psali. Na svůj věk šlo o mimořádně zachovalý kus, který měl pravidelnou údržbu.

Nyní se modrá octavia liftback vydala na závodní okruh Nürburgring. Pochopitelně nikoli závodit s ostatními auty v rychlosti, ale ve spotřebě paliva. Na londýnské čerpací stanici novináři přelepili víčko nádrže, přifoukli pneumatiky a nepotřebné věci, včetně rezervy nebo víka zavazadlového prostoru, přendali do doprovodného auta.

Z Londýna na slavný německý závodní okruh to je nějakých 400 mil (645 kilometrů). Zkoušená octavia, která už by dle svého nájezdu měla být těsně před smrtí, to zvládla včetně 22 kilometrů dlouhé jízdy na okruhu (mimochodem za čas 13:58,36) a cesty zpátky bez jediného dotankování.

Palubní počítač ukazoval spotřebu 3,3 l/100 km, po dotankování se ale zjistilo, že skutečná spotřeba činila 3,8 l/100 km. I to je fantastická hodnota, jakkoli dálniční jízda probíhala rychlostí kolem 100 km/h. Celkem octavia během 24 hodin ujela

1298 kilometrů.

Vůz s extrémním nájezdem jsme řídili loni a shodou okolností to také byla Škoda. Fabia první generace najela 1,2 miliónu kilometrů. Naše dojmy z jízdy najdete v dřívějším článku.