Volvo má problém. Model XC40 je tak žádaný, že jej nestíhá vyrábět. A nebude stíhat, protože prostě není kde ho vyrábět. V belgickém Ghentu se vyrábí společně s modely S60 a V60. Navýšit kapacitu tak nelze.

Volvo bude přesouvat výrobu do americké Trolsandy. Ale ani to asi nepomůže. V60 totiž zůstává na místě a předpokládaná prodejní čísla pravděpodobně stále budou převyšovat kapacitu produkce XC40.

Volvo XC40

FOTO: Volvo

Otázkou tak je, jak je to s čínskou továrnou v Luqiao a jestli ta nedokáže alespoň nějak sanovat tyhle příjemné problémy pro Volvo. To pod čínskými křídly vzešlo z popela a stalo se nejúspěšnější v celé historii. Rok od roku se zvedají prodejní čísla a vypadá to, že s XC40 se také trefili do černého, takže i tenhle rok by mohl křivku růstu udržet. A to i přesto, že firma ořeže nabídku o Volvo V40 a také o naftové motory. Ty už prostě nebudou. Nahradí je zážehové motory a hybridy. [celá zpráva]

Zajímavé také je to, že úplně stejné starosti teď řeší i dceřiná společnost Polestar, která připravuje špičkové vozy pro bohatší klientelu. Nejde o úpravy stávajících aut Volvo, jak tomu bylo v minulosti, ale o stavbu vlastních. A Polestar 1 je tak žádaný, že poptávka převyšuje původně plánovanou výrobu. [celá zpráva]