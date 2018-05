fra, Novinky

Samozřejmě že to nejlepší si nechal Volkswagen pro Wörthersee. Byl to nejrychlejší Volkswagen Golf všech dob a vézt ho do USA ani nemělo cenu, protože se tam prodávat nebude. [celá zpráva]

A tak se v USA ukazuje pět jiných konceptů. Popravdě je to trochu slabší nabídka, která se skládá většinou z polepů a velkých kol, ale některé kousky stojí za zmínku.

VW Arteon R-Line Highlight

Asi nejvýraznějším autem bude Volkswagen Arteon R-Line Highlight. Bude to tou agresivní zeleno-žlutou barvou. Jenže auto je ještě níž než normálně, má dvacítky kola a podle nás vypadá opravdu dobře.

VW Atlas Tanner Foust SEMA Concept

Tohle asi bude zase nejzajímavější koncept. Bohužel jeho hlavním místem pro ukázku má být americká výstava tuningu SEMA, takže tohle je taková zajížďka. Auto je přestavěno podle návrhu rallycrossového jezdce a člena Top Gear USA Tannera Fousta. Je to zvýšený kus, pořádně na spodku oplechovaný, s velkými rámy místo nárazníku, koly s nasazenými drapáky a světly na střeše. Moc pěkný.

VW Golf R Abstract Concept

Co je tady nového? Hlavně vinyl, který pokrývá celé auto a je navržen moderními umělci. Pak jsou tu velká dvacetipalcová kola, nový výfuk a v interiéru třeba volant s karbonovou částí věnce.

VW Jetta R-Line SoCal

Americký Volkswagen Jetta dostal výraznou bílou barvu v kombinaci s ostrou zelenou. Pak také nová kola, která připomínají druhou generaci tohoto vozu (samozřejmě toho amerického) a snížený podvozek o 7,5 centimetru.

VW Tiguan R-Line Aero

Tak tohle je zajímavý low-rider. Tedy on nemá vzduchové odpružení, aby mohl měnit výšku, ale snížení pružení je o skoro 13 centimetrů. Dvacetipalcová kola a střešní box jen dotvářejí netradiční SUV.

