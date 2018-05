mb, Novinky

Reklamy člověk není ušetřen, ať dělá téměř cokoliv. Jedním z míst, kam reklama zatím tolik nepronikla, jsou však interiéry našich aut, nepočítáme-li pohled z okna na billboard. Již dříve se objevily zprávy, že auta připojená k internetu by mohla po zastavení zobrazovat reklamu. [celá zpráva]

Po zastavení proto, že za jízdy by reklama řidiče rozptylovala. Ale co když v autě žádný řidič nebude? S tím kalkuluje švýcarská banka UBS a odhaduje, že tržby spojené s autonomními vozidly budou do roku 2030 činit 2,3 biliónu dolarů (50,2 biliónu korun), ale že 70 % z této částky přijde z prodávání věcí lidem, kteří dříve řídili, ale už to dělat nebudou.

Jaguar I-Pace s technikou pro autonomní jízdu společnosti Waymo

FOTO: Jaguar

Jinými slovy, nástup autonomních vozidel je podle UBS příležitostí vystavit lidi působení reklamy ještě více, než tomu je nyní. Předpoklad zní, že pasažérům autonomních vozů bude možné prodat reklamu za 472 miliard dolarů, tedy 10,3 biliónů korun. 60 procent z toho by měla inkasovat mateřská organizace Googlu, firma Alphabet.

Samozřejmě, toto je pouze vize, odhad, nikoliv realita. Protože ale už nyní je možné se setkat např. s mobilními aplikacemi, které zobrazují reklamy, ale za peníze můžete reklamy odstranit, můžeme spekulovat, že nějak podobně budou fungovat i autonomní auta budoucnosti.