Není neobvyklé slyšet od člověka, který kupuje ojeté auto, že chce, aby mělo co nejméně najeto. Tento požadavek je do značné míry iracionální, ale je častý, takže na něj méně poctiví obchodníci s ojetými auty odpovídají stáčením tachometrů.

Motor auta ovšem může být v dobré kondici i po mnoha stovkách tisíc kilometrů. Své o tom vědí kolegové z britského webového magazínu CarThrottle, kteří koupili ojetou Octavii 1,9 TDI v přepočtu za 5800 Kč.

Nechybí tam nula – ve Velké Británii jsou ojetá auta obecně levnější než u nás, kde jsou naopak produkty značky Škoda velmi ceněné. Auto s necelými 432 tisíci mílemi (cca 695 tisíci km) na tachometru by ale stálo drobné i u nás.

Samozřejmě, interiér vozu byl velmi opotřebovaný, na řadě míst poškozený, ale to se u auta, které dojelo téměř na Měsíc a zpátky, tak nějak očekává. Alex Kersten, šéfredaktor videosekce zmíněného magazínu, se ale zajímal i o to, co je pod slupkou. Spolu s mechanikem tedy rozebrali motor, aby zjistili, jak vypadá zevnitř. Co našli, je vážně překvapilo.

Předpoklad mechanika Adama Lucketta byl na velké množství karbonových usazenin, vůli hřídele turbodmychadla a průsak oleje. Na 695 tisíc kilometrů je něco takového očekávatelné, vůz má údajně původní motor i turbodmychadlo.

Jako první se poroučel ventil reciruklace výfukových plynů, tedy EGR – Exhaust Gas Recirculation. Ten za účelem snížení emisí propouští část výfukových plynů zpět do sání, a jeho zanesení karbonem je tedy pochopitelné. Pořád ale fungoval.

„Samozřejmě ho vyčistíme, protože je naprosto odporný, ale budeme se snažit neuvolnit příliš tvrdých karbonových usazenin. Tenhle motor má za sebou 432 tisíc mil a karbon může někde fungovat jako těsnění,” říká Adam.

Další zastavení je u vačkové hřídele, která otvírá a zavírá ventily. Opotřebování vaček je minimální na to, kolik toho má tenhle motor za sebou – ve vačkách nejsou hluboké rýhy. Odhad proběhu jen podle vačkové hřídele zní na zhruba 225 tisíc kilometrů.

Údržba je základem dlouhověkosti

Jak je možné, že je motor v takovémto stavu po necelých 700 tisících kilometrech? „Pravidelné servisování a správný olej,” odpovídá specialista bez váhání.

Po sundání hlavy válců bylo uvnitř objeveno další kvantum karbonových usazenin – zcela pochopitelně. „Po pravdě, je toho tu o dost méně, než jsem čekal,” říká mechanik. Opotřebování válců je minimální, a dokonce na nich je ještě vidět honování z výroby – to jsou ty jemné křížové linky na stěnách válců v čase 8:34.

Turbínová část turbodmychadla v sobě samozřejmě má karbonové usazeniny, ale není jich zas tak moc. A hřídel má vůli, ale podle úsudku mechanika jen malou – nepotřebuje repasi a může fungovat dál.

Zajímavým detailem je také hlava vstřikovače nafty, na který se kamera zaměřuje v čase 10:26. Odhaluje miniaturní dírky, kterými je nafta do válce vstřikována. Tyto dírky vstříknou palivo ve formě jemné mlhy, které se smísí se vzduchem a za vysokého tlaku a teploty, které ve spalovací komoře na konci kompresní fáze panují, se vznítí – odtud označení „vznětový motor”.

Při opětovné kompletaci motoru byla instalována nová rozvodová sada včetně čerpadla chladicí kapaliny, nové těsnění hlavy válců spolu se všemi ostatními těsněními, se kterými se manipulovalo, a nová olejová náplň včetně filtru.

„Pokud chcete auto, které vám vydrží celý život, hledejte starou dieselovou Škodu,” říká ve videu Alex Kersten. Ovšem, nutno dodat, hledejte takovou, která bude za sebou mít pečlivou údržbu, nehledě na najeté kilometry.