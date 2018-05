mb, Novinky

Čtyřdveřový Mercedes-AMG GT Concept, který se představil na ženevském autosalonu v roce 2017, měl pod kapotou více než osmisetkoňové pohonné ústrojí, skládající se z čtyřlitrového osmiválce a elektromotoru. Sériové čtyřdveřové AMG GT hybrid nedostalo, ale podle Tobiase Möerse, šéfa AMG, máme hybrid v budoucnu očekávat. [celá zpráva]

AMG GT Concept „měl osmiválec vpředu a elektromotor na zadní nápravě. Všechno vyvíjíme. Jednoho dne se to dostane do výroby,” uvedl Möers. AMG prý vyvine také vlastní baterii, aby zajistil, že bude co nejlehčí.

Výkon 816 koní a zrychlení na stovku za méně než tři vteřiny jsou parametry, které se podle Möerse dostanou do výroby, jak uvedl pro americký web DigitalTrends, který tyto informace přinesl. Hybridní AMG by mělo být schopné jezdit i čistě na elektřinu, byť jen na krátké vzdálenosti.

Mercedes-AMG GT Concept

FOTO: Mercedes-Benz

O zvuk skutečného AMG fanoušci prý nepřijdou. „Probíhá výzkum ve spolupráci s různými firmami, muzikanty, lidmi z herního světa, abychom zjistili, co by mohl být správný zvuk pro elektrifikované AMG,” pokračuje Möers.

Kromě elektřiny pro pohon vozu pracuje AMG také na využití elektřiny pro přeplňování, podobně jako v případě Audi SQ7 - to také nabízí elektrický kompresor. Jeho hlavní výhodou je, že reakce jsou citelně rychlejší než u konvenčního turbodmychadla, poháněného výfukovými plyny.