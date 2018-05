fra, Novinky

I kdybychom chtěli, nemůžeme Tobiase Sühlmanna zařadit jako dělníka své profese, který jen vytvářel nudné uniformní vozy pro koncern VW. Vždyť tenhle pán má na svědomí nový Volkswagen Toouareg nebo hodně dynamický Volkswagen Arteon. A aby to nebylo málo, byl to právě on, kdo nahradil Sashu Selipanova u Bugatti, který odešel do značky Genesis. [celá zpráva]

Tobias Sühlmann

FOTO: Bugatti

Volkswagen Arteon

FOTO: Volkswagen

Tak jak vidíte, Sühlmann opravdu patří k tomu nejlepšímu, co Volkswagen měl. A teď o něj přijde. V Aston Martinu se zařadí na pozici vedoucího designu exteriéru, což byla dosud pozice Milese Nurnbergera. Ten postoupí o patro výš do role ředitele designu.

Práce budou mít opravdu hodně. Aston Martin totiž oznámil velkou modelovou ofenzivu. Chce představit hned sedm nových aut, a to například DBS Superleggera, první SUV apod. Navíc mezi lety 2021 a 2023 má být oživen znak Lagonda. Takže Aston Martin bude mít vlastně už tři divize – standardní AM, loni představená sportovní AMR a posléze i Lagondu, která by měla znamenat mnohem víc luxusu pro zákazníky.