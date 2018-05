fra, Novinky

Nedostatečné věnování řízení je nejčastějším důvodem nehod mladých řidičů. V USA mají tento problém opravdu extrémní, protože zde mohou mladiství řídit už od 16 let a právě skupina 16-17 let je na tom s textováním naprosto nejhůř.

Jak je ale donutit, aby za volantem odložili své mobilní telefony? Jde to extrémně těžko a ani mnoho smrtelných nehod, které se snaží organizace prezentovat mezi mladými, aby je odradili, nezabírá. Americké úřady tak pátrají dál, jak je možné omezit jejich působení na sociálních sítích a psaní zpráv. Online anketa pak odhalila zajímavý výsledek. Mladí lidé se vzdají svých mobilů jen za úplatu.

Výhrůžky nefungují

Neplatí na ně možnost odnětí klíčů od vozu rodiči, neplatí na ně výhružky. Platí na ně peníze. V této anketě se totiž ukázalo, že za pouhých pět dolarů za týden by byli ochotni odložit své mobily. To znamená, že z nějakých 250 dolarů ročně by byla většina mladých ochotna omezit psaní textových zpráv. Za 1000 dolarů ročně by pak více než polovina z nich přestala číst za volantem sociální sítě. Zajímavé je, že jen jeden z pěti dotazovaných uvedl, že by přestal s textováním i ve chvíli, kdyby jeho rodiče vyjádřili obavu o jeho bezpečnost a poprosili by ho o to.

Toho by mohly využít pojišťovny při připisování bonusů k pojištění řidičů a následnému vymáhání náhrad nehod.

Možná se ale jednoho dne dočkáme mobilů, které se vypnou v automobilu samy, jakmile se vůz rozjede. Například nedávno jihokorejský operátor vyhlásil boj proti „smombies“, což jsou lidé, kteří používají mobil za chůze a vstupují do vozovky bez rozhlédnutí. Za posledních pět let se v tamních městech počet mrtvých, kteří hleděli do mobilu a srazilo je auto, více než zdvojnásobil. A tak se jejich mobily automaticky zamknou, jakmile senzor zjistí, že člověk jde.