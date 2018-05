mb, Novinky

Ford v USA nedávno oznámil, že ukončí prodej většiny „normálních” automobilů ze své nabídky. Z amerických showroomů tak zmizí současný model Focus, Fusion (v Evropě prodávaný jako Mondeo), C-Max a Fiesta; evropské nabídky se tato změna nedotkne.

Kromě SUV a pick-up trucků zůstanou v nabídce jen dvě auta - mustang a crossover založený na novém Fordu Focus. Ten se představil minulý měsíc v několika variantách, jedna z nich se jmenovala Active. Měla o chlup zvýšený podvozek, ale o pohonu všech kol řeč nebyla. [celá zpráva]

Ford Mustang GT

FOTO: Ford

Ford tímto krokem přichází o v podstatě všechna úsporná a/nebo elektrifikovaná auta, která v USA nabízí. To znamená, že bude muset přijít s něčím, co je nahradí. A ve zprávě o výsledcích hospodaření se ukázal náznak, co to bude.

Ford se bude „plně věnovat novým volbám pohonu, včetně hybridních pohonných ústrojí u aut s vysokými objemy produkce, jako jsou modely F-150, Mustang, Explorer, Escape a Bronco,” stojí ve zprávě. Mezi řádky čtete správně - čeká nás přinejmenším hybridní mustang.

Čistě elektrická vozidla se mají v americké nabídce Fordu objevovat - resp. znovu objevovat, když zatím stále existuje Focus Electric, založený na třetí generaci focusu - nejdříve v roce 2020.

Prvním kouskem má být zatím blíže nespecifikované rychlé užitkové vozidlo. Do roku 2022 má Ford v USA nabízet 16 elektromobilů.