Bugatti Chiron umí odesílat informace o poruchách v reálném čase

Když se něco porouchá na běžném autě, většinou následuje odtah do servisu, a tam je zkoumáno, kde je problém. Když se něco porouchá na Bugatti Chiron, mechanik ví, co je špatně, ještě než auto vůbec vidí, a to díky palubní telemetrii, která může komunikovat s ústředím ve francouzském Molsheimu v reálném čase.