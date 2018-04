Málo parkovacích míst? Řidič Jeepu Renegade to vyřešil po svém

Nedostatek parkovacích míst je problémem nejednoho českého sídliště. Řidič žlutého Jeepu Renegade to v Českém Těšíně vyřešil způsobem vlastním fanouškům terénních aut. Doporučit to však nelze - jednak kvůli namáhání auta a také je to poměrně drahý přestupek.