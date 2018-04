mb, Novinky

První duben je tradičně ve velké části světa spojen s různými žertíky. Automobilky v tento čas vymýšlejí zajímavé, lákavé a potrhlé věci. Jako třeba Škoda, která v Británii přesně 1. dubna inzerovala systém rušení hluku ze zadních sedaček.

Do modelu Karoq si můžete objednat speciální hlavové opěrky předních sedadel, které v sobě mají reproduktory. Ty vydávají zvuky tak, aby vyrušily randál na zadních sedadlech. Tento zlepšovák vymysleli prof. Si Lence (Ti Cho) a dr. April Fürst (Duben První).

Princip fungování je velmi podobný, jako u aktivního rušení hluku zvenčí - reproduktory vydávají opačné zvukové vlny a pasažéři vpředu neslyší nic. Systém byl vyvíjen ve spolupráci s firmou Canton, která Škodovce dodává příplatkové audiosystémy.

Děti dělají randál, rodiče jsou však v klidu, protože ho neslyší.

FOTO: Škoda UK

Samozřejmě, je to vtip. Nic takového Škoda nenabízí do Karoqu ani do jiného modelu, v Británii ani jinde. A podle slov Michala Kysilky z tiskového oddělení Škody to tak drtivá většina lidí bere - jako vtip.

Seat Arona se bude nově startovat drobnými mincemi

K dalším značkám, které na apríla přišly s inovací pro své vozy, je Seat. Do modelu Arona instaloval místo startovací tlačítka otvor, do kterého je třeba vhodit drobnou minci, aby vůz nastartoval.

Chtěli byste své auto startovat mincemi místo tlačítek?

FOTO: Seat UK

Tato Arona dostala název „Copper Edition”, tedy „Měděná edice”, a kromě oranžové barvy zevnějšku a onoho otvoru na mince v prostoru, kde v běžné Aroně najdete startovací tlačítko, má také měděné obložení palubní desky.

I Arona Copper Edition vznikla ve Velké Británii, kde vláda uvažuje nad zrušením měděných mincí, tedy těch v hodnotě 1 a 2 pence. Jakmile ke zrušení dojde, lidé budou mít obrovské množství měděných mincí, které jim budou k ničemu. Tak je budou aspoň moci použít pro startování své nové Arony.

Seat Arona Copper Edition má standardní oranžovou barvu ze vzorníku, rozdíly jsou jen v kabině.

FOTO: Seat UK