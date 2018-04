maž, Novinky

Mini dnes vyrábí kde co, včetně tolik módních SUV či crossoverů. A třebaže klasicky třídveřový model vám automobilka také nabídne, ducha původního skutečně miniaturního auta v něm už nenajdete.

Třímetrové auto už znovu ani nevznikne - a to ani v limitované edici. To, co Mini přivezlo na newyorský autosalon, vzniklo pouze v jediné kopii. Pod kapotou je blíže neupřesněný elektrický motor.

Podrobnější technické údaje Mini nedoplnilo, takže dojezd, dobu nabíjení či výkon motoru se veřejnost nedozví.

Mini Electric (2018)

FOTO: Mini

Jako základ posloužil pečlivě zrenovovaný exemplář jednoho z posledních modelů klasického Mini Cooperu (vyráběl se v letech 1959 - 1976, vznikly tři řady).

Červený lak karoserie je doplněn o kontrastní bílou střechu a charakteristické pruhy na kapotě se žlutým logem Mini Electric v emblému značky a na středech kol. Vpředu jsou pak čtyři přídavné světlomety.

