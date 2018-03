Co s autem před jarem? Přezutí pneumatik je jen začátek

Začátkem jara motoristé přezouvají ze zimních gum na letní a uklízejí do sklepa smetáčky, lopatky a škrabky. Není to ale všechno, co je vhodné v rámci servisu provést - zkontrolujte např. i klimatizaci, a když jsou kola sundaná, i brzdy.