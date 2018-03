fra, Novinky

Japonský výrobce aut č.2, společnost Nissan, chce být i nadále lídrem v implementaci elektrických pohonných soustav do automobilů. Hodlá představit dalších osm elektrifikovaných modelů a do 31. března 2023 chce ročně prodávat jeden milión elektromobilů a hybridů ročně. Bude to mít hodně náročné, vždyť snad každá automobilka plánuje totéž, a dokonce i s většími čísly. Jen pro příklad – Toyota chce do roku 2020 představit deset nových elektrovozů a prodávat 5,5 miliónů vozidel elektrických, hybridních a na vodík, a to do roku 2030. Volkswagen chce do roku 2022 rozšířit výrobu elektromobilů do svých šestnácti závodů po celém světě a v roce 2025 už prodávat celosvětově tři milióny vozidel.

O krůček napřed

Jenže Nissan je zatím o notný kus před kýmkoli, kdo nyní o elektromobilech hovoří nebo je začal vyrábět. Nissan Leaf je totiž nejprodávanější elektromobil světa. Dodnes se ho prodalo přes 300 000 kusů, což je hodnota, která ve srovnání s vozy se spalovacím motorem vlastně směšná, ale na kterou mohou ostatní účastníci závodu o prodeje elektromobilů zatím jen zírat s otevřenou pusou.

Navíc Nissan před nedávnem představil novou generaci, která hodně manažerům konkurenčních automobilek udělala vrásky na čele [celá zpráva] .Takže když třeba Volkswagen začne prodávat elektromobil v roce 2020, Nissan už možná bude mít jeden milión zákazníků jen u modelu Leaf. A i kdyby jen polovina byla věrných značce, má o odbyt postaráno.

Navíc je tu ještě značka Infiniti, která je součástí koncernu. A ta má mít elektrifikaci ještě důslednější. Třeba jedním z vozů prý bude nové SUV na bázi konceptu Nissan IMx, o kterém jsme už několikrát psali. [celá zpráva]

Nissan IMx Kuro - tohle by mohlo být nové Infiniti

FOTO: Nissan

Autonomní

Ale to není všechno. Nissan oznámil, že do stejného data chce mít dvacet modelů s autonomním režimem řízení. Samozřejmě nepůjde o vozy v systému 4, tedy bez nutnosti zásahu řidiče, ale nějakým způsobem automatizované řízení v režimu dálničního až plně autonomního s dohledem řidiče by to mělo být. Ostatně prvním vozem, který dostane plně automatický jízdní režim, bude právě Nissan Leaf.