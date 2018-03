Marek Bednář, Novinky

Je jen málo aut, která by byla větší ikonou, než jakou je Ford Mustang. Za víc než pětapadesát let, které se bez přestání v šesti generacích vyrábí, se stal symbolem Ameriky; osmiválec pod kapotou, pohon zadních kol, a hlavně svoboda.

Mustang se v průběhu let poměrně hodně vyvíjel, záhy dostal čtyřválec kvůli palivové krizi, pak ho zas pozbyl, ve čtvrté generaci vypadal jako moderní auto, pak se s pátou generací vrátil k retro designu, ze kterého se do současného stavu dále vyvíjí. A v Evropě začal být oficiálně k mání až s šestou generací, hluboko v 21. století.

Ta prošla pro rok 2018 faceliftem, z nějž je nejvíc vidět nová příď. Na fotkách jí to moc nesluší, ale ve skutečnosti vypadá nový Mustang opravdu skvěle – nasupeně, nebezpečně, přísně. I když může mít pod kapotou stejný počet válců, jako sousedovo Mondeo.

Sluší mu to ze všech stran. Jen si nejsem jist oranžovou Fury; pro své auto bych zvolil stříbrnou, která méně křičí „Krize středního věku”.

FOTO: Ford

V kabině je místa tak akorát, ven vidíte dobře a výbavy je spousta



Po usednutí za volant člověka upoutá fakt, že to tu není moc odlišné od normálního auta. Největším rozdílem je vysoký středový tunel, který sám tvoří loketní opěrku uprostřed; je na něm jen trocha polstrování. Není však příliš široký, protože motor není nacpaný pod palubní deskou.

Díky tomu, že tohle auto je dělané pro dva lidi a zadní sedačky jsou jen velmi nouzové, má dlouhou kapotu. Tu mimochodem zpoza volantu skoro celou vidíte, což je velmi příjemná změna oproti mrňavým hatchbackům, pro Evropu typickým. Hlavní výhodou ale je, že ani nohy řidiče a spolujezdce příliš neutiskuje široký středový tunel.

I s osmiválcem pod kapotou je v interiéru docela dost místa.

FOTO: Ford

Čelní sklo není přehnaně nízké, takže jím dobře vidíte, A-sloupky mají i u kabrioletu akceptovatelnou tloušťku a v zrcátkách vidíte mnohem víc než jen macaté boky auta. I dozadu je výhled poměrně dobrý, sedíte-li ve fastbacku. V kabrioletu, máte-li nataženou střechu, je to pro menší zadní okno o něco horší.

Ovšem kabina má i nevýhody. Standardní sedačky sice mají elektrické ovládání, ale nikoliv na sklon opěradla – k tomu slouží páka v jeho dolní části. Tlačítka dole na středové konzoli, která vypadají jako klapky, se aktivují zvednutím nahoru, tedy přesně opačně, než by bylo intuitivní.

Když chcete vypnout kontrolu trakce nebo změnit jízdní režim, musíte za patřičnou klapku zatáhnout nahoru.

FOTO: Ford

Místo budíků zaujal displej, který mění své zobrazení v závislosti na tom, který jízdní režim máte zvolený. Základem jsou dva virtuální budíky po stranách a výstup palubního počítače či instrukce navigace – nikoliv však mapa – uprostřed. V režimu Sport se otáčkoměr protáhne horní částí displeje až k rychloměru.

Takhle vypadají digitální budíky Mustangu EcoBoost v režimu Sport (a takhle se mi líbí nejvíc). Malé budíčky uprostřed ukazují zleva poměr paliva a vzduchu, teplotu hlavy motoru a podtlak v sání (v torrech), resp. tlak turba (v barech).

FOTO: Ford

V opravdu ostrých režimech, tedy Track a Drag, je vidět jako stupnice jen otáčkoměr v horní části displeje a rychlost je zobrazena číslem. Nejlepší na tom všem ale je, že si můžete vybrat jakýkoliv vzhled a nastavit si ho napevno.

Trochu složitější je ovšem ovládání displeje. Máte-li zobrazeny malé budíčky jako na fotce výše, zpátky k palubnímu počítači se dostanete přes tlačítko s ozubenými kolečky na volantu, což není příliš intuitivní. Tlačítko NAV na volantu zobrazí ovládání navigace, nikoliv mapu nebo instrukce, kam odbočit. A na některá tlačítka nedosáhnete pohodlně palcem, musíte pustit věnec volantu.

Volant se dobře drží a nehraje si na Formuli 1 zploštělými stranami. Na některá tlačítka ale snadno nedosáhnete.

FOTO: Ford

Atmosférická V8 s manuálem je lék na všechny problémy světa

Na tohle všechno ale snadno pozapomenete ve chvíli, kdy startovacím tlačítkem probudíte osmiválec k životu. Auto se zachvěje a z výfuků se ozve exploze, kterou jen tak nějaký motor vykouzlit neumí.

Zkusíte lehce klepnout po plynovém pedálu a otáčky okamžitě vyskočí o pár stovek nahoru za burácení z výfuků. A celý vůz se zhoupne, jak se ho pětilitrový motor snaží otočit vzhůru nohama.

Osm válců a nula turbodmychadel jsou správné počty. Nejen pro Ford Mustang.

FOTO: Ford

Uvelebíte se v úzké a ušaté sedačce Recaro a zkusíte spojku. Jde velmi ztuha, jak se na sporťák sluší a patří. Zařadíte jedničku, znovu lehce přidáte plyn – a znovu si všimnete, jak nádherně citlivý je a jak bezprostředně na něj motor reaguje, protože nemusí čekat, než se roztočí turbo – a rozjedete se.

Jde to poměrně snadno, jen je třeba pracovat se spojkou jemně, ale jistě – jak je tuhá, tak je citlivá, a nedáte-li si pozor, hrozí poskakování a škubání při rozjezdu i řazení. Tohle auto není stavěné do města, je potřeba se s ním trochu sžít.

Přesto vás v městském provozu bude jedna věc bavit. Je to způsob, jakým osmiválec zaburácí, když lehounce přidáte plyn k pomalému rozjezdu. Do té doby jeho bublání moc nevnímáte, věnujete se třeba něčemu v digitálním přístrojovém štítu, ale pak je čas se rozjet a jako by se motor těšil, že už konečně pojedeme, že už nebudeme stát za tím dieselovým krámem, co mu to na poslední křižovatce dvakrát chcíplo.

Žádná faleš pod kapotou, žádná faleš pod zadním nárazníkem.

FOTO: Ford

Přilnavosti je hromada a záď dělá přesně to, co chcete

Když konečně opustíte městské ulice i nudnou dálnici, na které můžete maximálně vyzkoušet adaptivní tempomat, a začnete po točitých silnicích stoupat, Mustang GT je ve svém živlu. Velmi citlivý plyn znamená, že si ho můžete dávkovat přesně, jak potřebujete.

Nejkrásnější a nejvíce návykové na tom celém je, jak vám zadní kola pomáhají vykružovat oblouky, jak vás vytlačí ze zatáčky ven. Styl „pomalu do zatáčky, rychle ven“ funguje perfektně, a dokud se držíte v rámci limitů auta, ostrá jízda je velmi příjemná.

Podvozek je u verze GT tuhý, ale nikoliv nepohodlný. Nerovnosti byly samozřejmě cítit úplně všechny, ale nemusíte mít strach o své zuby. Skrze sedačku vám vůz řekne ne úplně všechno, ale docela dost o tom, co se děje mezi koly a asfaltem, a rychle si tak v podvozek vybudujete důvěru.

Pomalu dovnitř, rychle ven, tak se s Mustangem GT vykružují zatáčky.

FOTO: Ford

Osmiválci chybí zátah odspoda, ale ve vyšších otáčkách to vynahradí



Čekáte-li od 5,0 V8 Coyote mocný zátah od nízkých otáček, musím vás zklamat. S autem hýbe, to ano, ale nepřijde vám, že má hodně přes 400 koní. To nejlepší odevzdá až v horní půlce otáčkoměru, někde mezi čtyřmi a šesti tisíci otáček, ale zas tolik to nevadí, protože způsob, jakým se s rostoucími otáčkami zvyšuje dravost a chuť motoru táhnout, je okouzlující.

Ovšem musíte častěji řadit, a to je trochu problém. Kulisa manuálního šestikvaltu trochu kalí radost z ostré jízdy, protože není zrovna přesná. Není to klacek v plechovce s hřebíky, ale při přeřazování z dvojky na trojku – což budete dělat v točitých silničkách vážně často – se mi nejednou stalo, že jsem kvalt na první pokus netrefil.

Pomohla by buď přesnější kulisa, nebo, a to by bylo vážně skvělé, tzv. dog leg – závodní kulisa řazení, ve které se jednička řadí k sobě a dozadu a druhý a třetí kvalt jsou přímo nad sebou. Jenže Mustang GT není vůz určený primárně na okruhy, je to pořád spíš normální auto, a drtivá většina zákazníků by takovou kulisu nejspíš neocenila.

Šestistupňový manuál by mohl mít přesnější kulisu řazení a trochu kratší převody.

FOTO: Ford

EcoBoost je víc normálním autem než sporťákem. Možná až příliš



Fakt, že Mustang není nic zas tak exotického, je znát podstatně víc u základního čtyřválcového motoru. Říká si sice slavně EcoBoost a papírově jeho výkon není malý, ale všechno kolem – podvozek, sedačky i chod pedálů – je úplně jiné než u osmiválcového GT. Měkké, jemné, utlumené, prostě jako byste seděli v obyčejném autě.

Obyčejném autě, které jen vypadá trochu jinak, trochu líp, trochu zajímavěji. Řídí se ale úplně stejně, jako všechny ostatní podobně velké zadokolky, jejichž cílem je posádku dovézt komfortně do cíle. Troufnu si říci, že nepotřebujete-li vozit kočárek, čtyřválcový Mustang si klidně můžete koupit jako jediné auto na celý rok.

Ford Mustang je normální auto, zejména se čtyřválcem EcoBoost. Není hlasitý, tvrdý ani náročný na ovládání. Jen vypadá lépe než většina ostatních normálních aut.

FOTO: Ford

Jen je otázkou, zda si nebudete říkat „Měl jsem si koupit V8“, kdykoliv EcoBoost nastartujete. Když čtyřválcový Mustang projíždí kolem, i když sedíte za volantem a trochu ho protúrujete, jeho projev je, bohužel, také jako u úplně obyčejného auta.

Jako u zkraje zmíněného sousedova Mondea. I EcoBoost má aktivní výfukový systém, který v různých režimech zní trochu jinak, ale hromobití osmiválce vykouzlit prostě nedokáže. Sám o sobě 2,3 EcoBoost není vůbec špatný motor, turbolag je v podstatě nepostřehnutelný.

Jenže jelikož se v ČR neplatí daň z provozu vozidla podle normovaných emisí CO2, vedle osmiválce to není ani volba rozumu. Ostřejší jízda s EcoBoostem – která je v pohodě možná, podvozek je sice měkčí, ale pořád nabízí obrovské množství přilnavosti a pořád je skvělé, jak se zadní kola na výjezdu ze zatáčky zakousnou do asfaltu a vytlačí vás ven – ukázala průměrnou spotřebu 16,1 l/100 km. V8 při velmi podobném stylu jízdy žere stejně, plus minus litr. A s lehkou nohou se oba motory, odhaduji, bez větších problémů udrží v okolí 10 litrů.

S EcoBoostem jsme jezdili zhruba za 16 litrů, takže v reálném světě oproti osmiválci nic moc neušetříte.

FOTO: Ford

Mustang GT je vážně dobrý kompromis mezi amerikou a evropským sporťákem



Ford Mustang je trochu obtížné zařadit. Označení „muscle car“ se moc nehodí, protože ani u osmiválcového GT zas tolik svalů není. Na „pony car“ je zase příliš dobrý v zatáčkách. A na to, aby byl sporťákem dle evropských standardů, je příliš velký, těžký a neohrabaný.

A EcoBoost? EcoBoost si koupíte, pokud vlastně nechcete skutečně řídit, jen v klídku jezdit v relativně normálním autě, které vás uhranulo vzhledem. A že zrovna tohle Mustangu velmi dobře jde, ať má pod kapotou cokoliv.

Ford Mustang GT Fastback

Motor:

5 038 ccm, zážehový vidlicový osmiválec Nejvyšší výkon:

331 kW (450 k) při 7 000 ot./min

Nejvyšší točivý moment:

529 Nm při 4 600 ot./min Převodovka:

6st. manuální Zrychlení na 100 km/h: 4,6 s

Nejvyšší rychlost: 249 km/h

Provozní/užitečná hmotnost:

1 743/407 kg

Kombinovaná spotřeba dle katalogu:

12,4 l/100 km

Délka/šířka se zrcátky/výška/rozvor náprav:

4 789/2 081/1 382/2 720 mm

Pohon kol:

zadní, samosvorný diferenciál

Standardní objem zavazadelníku:

408 l Základní cena verze:

1 284 990 Kč