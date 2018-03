fra, Novinky

Už to nebude dlouho trvat a Subaru představí v New Yorku novou generaci modelu Forester. Stane se tak 28. března, takže opravdu za pár dní. Zatím o autě nevíme vlastně nic. Známe jen tuhle jedinou fotku zadního světla. A co nám říká? Že všechny ty koncepty Viziv, které Subaru v posledních letech ukazovalo světu, se tu podepsaly měrou vrchovatou. Tohle bude opravdu nový směr pro SUV značky, a to ve všech směrech.

Subaru VIZIV Future Concept - takhle nějak by měl nový forester vypadat

Technicky má stát na sdíleném podvozku SGP. Ten už dnes používají všechny současné imprezy nebo modely XV. Pod kapotou se stále budeme stýkat s pohonem všech kol a stále tu uvidíme plochý motor typu boxer, který má objem dva litry a spaluje benzín. Subaru nasadí svůj velmi oceňovaný systém sledování okolí pomocí dvou kamer EyeSight, který v testech dokázal trumfnout i mnohé konkurenční systémy s mnohem dražšími senzory.

Proslýchá se, že Subaru chce i do forestera nasadit sportovní verzi STI a snad jej dokonce i vyslat na závodní tratě. V přípravě pak je hybridní verze s pohonem předních kol, spalovacím motorem a zadním elektromotorem.

Takhle vypadá Subaru Forester pro rok 2015

