Hyundai Kona Electric je jedním z nejnověji představených elektromobilů - automobilka ho ukázala na ženevském autosalonu. Má být dostupný ve dvou verzích, které se budou lišit dojezdem, výkonem a jistě také cenou. [celá zpráva]

Ta silnější verze má nabídnout 64kWh baterii a dojezd 470 km dle normy WLTP. To je číslo, které může směle konkurovat vozům značky Tesla. A automobilka se rozhodla tohoto faktu využít v reklamní kampani.

„Jsi na tahu, Elone,” říká billboard, kterého si všiml Peter Campbell v Ženevě. Menším písmem dole stojí, že „první elektrické kompaktní SUV je tu”. Tesla na poli SUV nabízí zatím jen Model X, který je velký, luxusní a drahý.

One Billboard Outside Geneva.



