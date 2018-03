maž, Novinky

Motocyklová divize BMW letos slaví 95 let od svého vzniku. Šéfa českého importéra napadlo, že je to vhodná příležitost přijít s limitovanou edicí a ukázat ji na brněnském Motosalonu. Nejde jenom o to, že model R nineT Pure má jiné lakování a odlišnou výbavu, za kterou u některých verzí připlácíte. V rámci molochu, jakým tradiční automobilky bezpochyby jsou (BMW nevyjímaje) muselo jít o nelehkou záležitost.

„Nejdříve bylo zapotřebí zvolit vhodné téma, aby se limitovaná edice nelišila pouze vizuálně, ale byl s ní spojen i příběh. Následovalo množství návrhů a v neposlední řadě hledání vhodného dodavatele pro zajištění realizace. Představení limitované edice jsme naplánovali na brněnský Motosalon. Do jeho zahájení se nám celý projekt podařilo udržet v naprostém utajení,” uvedl pro Novinky.cz šéf motocyklové divize pro ČR Petr Krajča.

BMW R nineT pure Limited Edition 95 years

FOTO: BMW ČR

„Limitovaná edice vychází z modelu BMW R nineT Pure se specifickou výbavou (respektive výbavou, za kterou jinak připlácíte - pon. red.) - kola s drátěným výpletem, vyhřívané rukojeti, bílé led blinkry, kontrola prokluzu, hliníkový kryt sedla spolujezdce - doplněnou o speciální lakování od Joker´s Skills. Na přání je dostupná i helma ve stejné designu,” dodal Krajča.

Prodejní cena činí 385 248 korun, dostupných bude pouze osm strojů. A všechny výhradně v České republice.