Devátý ročník výstavy obytných automobilů a karavanů For Caravan v pražských Letňanech přináší vše od kempingových vestaveb přes přívěsy, karavany až po luxusní obytné automobily za milióny korun. Trvá až do neděle 11. března.

Luxus za 14 miliónů

Nejmodernější karavany, jejichž značkami jsou luxus, vymoženosti a nezávislost, jsou podle prodejců chtěným zbožím mezi zákazníky a to i přesto, že takový velký vůz stojí víc než byt v centru Prahy. Jeden takový Novinkám ukázal spolumajitel firmy Blue Rent Filip Guryča. Jedná se o největší obytný vůz, který se v Evropě vyrábí sériově - Concorde Centurion 1200 GST.

„Je to 12 metrů dlouhý vůz na podvozku Mercedes Actros, 26 tun celková hmotnost. To, co ho dělá výjimečným, jsou vymoženosti, které nabízí svému majiteli. Je to taková megajachta na kolech,“ řekl Guryča.

Součástí vozu je prostorná ložnice a koupelna, salon, relaxační křesla, velká zásoba vody a další. Právě to podle Guryče dělá karavan zajímavým a těžkým. Za luxus si ovšem zájemce musí značně připlatit. Vůz se totiž prodává za 652 tisíc eur, v přepočtu zhruba 14 miliónů korun. V České republice zatím tento model nikdo nevlastní, podle Guryče ale jeden zájemce čeká.

Concorde Centurion 1200 GST

FOTO: Novinky

Běžný zákazník nebude ochuzen

Pokud máte hlouběji do kapsy, mohl by vás zaujmout například karavan prémiové třídy Euromobil I890 EB.

„Jeho konstrukce je unikátní v tom, že je to celé ze sklolaminátu, žádný hliník ani dřevo. Je tam vysoce izolační jádro, dvojitá podlaha a jsou použity pouze ty nejkvalitnější materiály, které se v karavaningu používají,“ sdělil majitel firmy Karavan Travel Jiří Čapek.

Novinka letošního roku reprezentující především novou technologii, pohodlí a plně vzduchový podvozek, který sám upravuje výšku, vyjde zájemce na 3,5 miliónu v plné výbavě.