Renault si tímhle konceptem představuje budoucnost jako kompletně elektrickou a robotizovanou i v dopravě. Senzory, lokace, přesná výpočetní technika. Vše v jednom autě, ve městě, v centralizovaném systému. Vše se vyhodnocuje a upravuje tak, aby doprava byla co nejefektivnější.

Přivolat si auto může zákazník buď telefonní aplikací, nebo si dojde na stále místo, kde prostě naťuká do obrazovky cílové místo, odklikne si svou kartu a nastoupí. Ovšem nastoupí velmi zajímavě. Odklápí se totiž přední část auta.

Vevnitř jsou lavice podél stěn, takže tu nejsou klasické sedačky, ale dalo by se to přirovnat ke starému metru. Obava, že by se něco mohlo stát, je lichá. Vždyť vůz má omezenou rychlost na 50 km/h a vše se řídí automaticky. Nic na silnici se neděje bez kontroly. Vše je v pohybu tak, jak má.

Samozřejmě že vůz je plně autonomní a elektrický. Zároveň je velmi obratný, protože všechna kola jsou natáčecí.