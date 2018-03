Volkswagen zatím o novém voze mnoho neřekl. Víme, že bude o celých 80 mm delší a o 40 mm širší. To znamená, že do délky už bude na dostřel pětimetrové hranici. Přesto bude výrazně lehčí proti současnému modelu. Díky podvozkové skupině MLB EVO, kterou najdeme třeba i v Porsche Cayenne, zhubl vůz o 200 kilogramů. A to je parádní číslo.

Pod kapotou bude základní pohonnou jednotkou přeplňovaný čtyřválec, ale od něj se nedá očekávat největší zásah. Jako obvykle se o největší díl příznivců poperou vidlicové šestiválce o objemu tři litry. Ty naftové nabídnou 166 a 206 kW. Ale pozor – doplní je vznětový osmiválec o objemu čtyři litry! Takže žádný ústup od nafťáků kvůli Dieselgate. Nafta pokračuje u Volkswagenu dál.

Volkswagen Touareg (2018)

FOTO: Volkswagen

Volkswagen Touareg (2018)

FOTO: Volkswagen

Kdo se ptá na hybridní model, tak ten také bude. Samozřejmě že už i se zástrčkou, takže půjde o plug-in hybridní verzi.

Podvozek je připravený na všechny modernosti, které dnes koncern VW nabízí, od vzduchového pérování, přes natáčení zadní nápravy, až po aktivní stabilizátory. Vůz by měl mít stále výborné jízdní vlastnosti díky pohonu všech kol.

Volkswagen Touareg (2018)

FOTO: Volkswagen

Interiér se posune směrem k Audi. Pokud jste viděli středový tunel modelu A8, tak něco podobného se objeví i zde. Konec tlačítek. Vše je dotykové, elegantní. Navíc doplněné o spoustu elektronických hraček, jako třeba noční vidění apod. Zatím nedokážeme říct, jak na tom bude auto co do automatizovaného řízení.

A pokud se ptáte na design, tak z fotek a videa moc vidět není. Ale je to něco podobného modelu Volkswagen Arteon a hlavně by auto mělo vycházet z konceptu T-Prime GTE.

Volkswagen T-Prime GTE (koncept, 2016)

FOTO: VW