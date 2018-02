Pokud patříte ke svobodomyslnějším fanouškům rychlých kol, jistě se těšíte z existence dvou poutavých show o autech - Grand Tour a Top Gearu. Ta druhá jmenovaná zahájí svou pětadvacátou sérii v neděli večer. [celá zpráva]

Bude to již třetí série bez Clarksona, Hammonda a Maye a zároveň druhá, kterou bude moderovat trio Chris Harris, Matt LeBlanc a Rory Reid. Tito tři se pro web TopGear.com rozpovídali o zákulisí natáčení a my jsme z jejich odpovědí vybrali pět zajímavých bodů.

1. Produkce má „zajímavý” přístup k bezpečnosti

„Podívají se na situaci, a pokud existuje šance na přežití větší než 60 %, dosadí vás do ní,” směje se Rory Reid, jeden ze tří moderátorů této televizní show. Pracovat v tomto programu tedy jistě bude zábavné, i když ne nutně bezpečné.

Tento přístup můžeme označit za poněkud „nebritský" - přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci tam je obecně velmi úzkostlivý. Clarkson s Mayem a Hammondem si z toho dělali v minulosti v Top Gearu legraci a při prezentaci biometanového traktoru New Holland jsme museli mít reflexní vesty, i když jsme stáli v hloučku před fabrikou.

2. Matt LeBlanc se nepovažuje za moderátora, je stále hercem

„Moderování není to, co dělám. Jsem herec a hraju roli moderátora. Takže jestli jsem to já, koho skutečně na obrazovkách vidíte? Nejspíš ne,” říká někdejší hvězda seriálů Přátelé a Joey.

„Vidíte mé já, které sedí k tomu, co natáčíme. Ve studiu před publikem vidíte zase jiné mé já. To je, co herec dělá - snažíte se upravit sebe sama tak, abyste splňovali potřeby díla,” vysvětluje dále. Steven Spielberg mu však prý kvůli roli ve filmu ještě nezavolal.

3. Moderátoři nedělají všechny kousky s auty sami

„Máme tým profesionálních řidičů. Já nejsem profesionál, řekl bych, že jsem asi nadprůměrný, ale když jde opravdu do tuhého, předáte auto profíkům, a ti se o to postarají,” říká Matt.

„Není to závod, děláme televizní show. Sami řídíme opravdu hodně, ale někdy nemůžeme být osobně přítomni, protože někde jinde točíme něco jiného,” vysvětluje.

4. Matt LeBlanc považuje Anglii za druhý domov.

„Je to jako Evropa, jenže rozumíte jazyku,” asi zčásti vtipem říká LeBlanc, rodilý Američan. „Mám to tu rád. První věc, kterou jsem tu dělal, byl film Ztraceni ve vesmíru, to bylo v roce 1996 nebo 1997,” dodává.

5. Porovnávání s Clarksonem, Hammondem a Mayem je nevyhnutelné.

Myslí si to Matt LeBlanc i Rory Reid. „Je přirozené, že nás lidé budou chtít srovnávat,” říká Reid. Co je podle něj důležité, je, že se někdejší moderátory nesnaží nikdo napodobovat. „Nikdo z nás nechce být jako Clarkson, May nebo Hammond,” dodává Reid.