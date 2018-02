Mýtnic na dálnicích a silnicích je v USA opravdu hodně. Nový integrovaný modul placní mýtného by mohl velmi zpříjemnit cestování lidem, kteří budou mít Audi. Integrated Toll Module (ITM) totiž umí komunikovat se všemi mýtnicemi v USA a také v části Mexika a Kanady. Systém je integrovaný do toho nejlepšího místa v autě – do zrcátka. Je spojený se systémem infotaimentu MMI, přes který se dá ovládat.

Škoda, že zatím v Evropě neexistuje spojený systém mýtného a někde funguje satelitní systém, jinde mýtnice a na dalších místech se lepí známky. Mohli bychom také využívat této technologie.

Pokud jde ale o placení různých služeb (včetně mýta), spousta automobilek už vytváří vlastní služby nebo zprostředkovává jiné třetích stran. Jde například o integraci systému Amazon Alexa, který dokáže už dost divů – od hlasového ovládání až po možnost nastartování auta na dálku. Dá se do něho přidávat i spousta aplikací, které dokážou i platit u některých obchodníků. Takže třeba lze platit u řetězců s „drive thru“ obsluhou, tedy s dodáním zboží (většinou občerstvení) přímo do auta.