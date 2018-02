Tohle Ferrari 488 Pista si vzalo za základ Ferrari 488 GTB, což je zřejmé na první pohled. Jenže úpravy na voze jej změnily ve skutečný speciál. Všude je znát snaha o co největší snížení hmotnosti auta. Všude je karbon. Auto tak zhublo o 90 kg na 1280 kg.

Ferrari 488 Pista

FOTO: Ferrari

Ferrari 488 Pista

FOTO: Ferrari

Zároveň dvojitě přeplňovaný osmiválec o objemu 3,9 litru dostane několik úprav, takže se výkon posune na 350 kW (721 koní) a točivý moment o 10 N.m na 770 N.m. Auto dostane nové převody i diferenciál, se kterými se pak sníží i zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,8 sekundy. Maximální rychlost by měla překročit 340 km/h.

Vůz navíc je zcela přepracován co do aerodynamiky. Měly by tu být využity podobné postupy jako u Formule 1, takže přítlak by se měl zvýšit o 20 %.

Cena ještě není známa. Auto totiž bude naplno odhaleno až na autosalonu v Ženevě.