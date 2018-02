Koncern rozhodl, že automobilky Seat, Volkswagen a Škoda budou mít sice téměř identické vozy SUV, ale neměly by si konkurovat od samého začátku. Takže třeba Seat vytáhl mnohem dřív model Ateca, kterému sourozenec z Mladé Boleslavi s názvem Karoq přijel teprve nedávno. Opačně je to s modelem Škoda Kodiaq, který už je na trhu docela dlouho a Seat uvádí jeho konkurenta až nyní.

Škoda Kodiaq už je pomalu zralá na facelift, zatímco Seat teprve uvede na trh sourozence.

FOTO: František Němec, Novinky

Jmenovat se bude Tarraco. Tento název vzešel ze všelidového hlasování a zasílání podnětů značce, která měla v plánu opět pokračovat v tradici názvů navázaných na španělské lokality (jako například Ibiza, Toledo apod.) Tarraco je známé už z dob římské říše, na tomto místě na španělském pobřeží leží město jménem Tarragona. Tarraco nakonec volilo 35 % všech hlasujících a zvítězilo před jménem Avila.

Nový sedmisedadlový model bude pravděpodobně (ale není to úplně jisté) uveden na autosalonu v Ženevě, který začíná zanedlouho. Ovšem do prodeje by měl automobil jít až v listopadu tohoto roku. Pod kapotou bude vlastně kompletně Škoda Kodiaq, a to včetně platformy MQB i všech motorů. Očekáváme, že podle taktiky firmy bude ale auto nastaveno poněkud tvrději, než je tomu u houpavého kodiaqu.