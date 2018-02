I. D. Vizzion je čtvrtým členem rodiny modelů Volkswagen I. D. Představí se na ženevském autosalonu, který otevře své brány začátkem března. Zatím se můžeme podívat na skicy zevnějšku a interiéru.

V tom na první pohled něco chybí - tohle auto nemá řidiče. Ani levá, ani pravá sedačka před sebou nemá volant. I. D. Vizzion je tedy čistě autonomním vozem, který by teoreticky měl být schopen vyjet z garáže, dovézt vás do cíle a tam zase zaparkovat.

„Tento druh automobilu budou moci navíc používat i skupiny zákazníků, kteří v současnosti nemohou řídit, např. kvůli svému věku nebo zdravotním indispozicím,” dozvídáme se v tiskové zprávě.

Pro všechny cestující - zdráháme se používat slova „řidič”, když jediná jeho činnost bude zadání cíle do systému vozu - to podle VW znamená „novou dimenzi bezpečnosti a komfortu”. Důvěra lidí v autonomní vozy ovšem není velká. [celá zpráva]

Že vám tady něco chybí? Ano - volant a pedály. I. D. Vizzion nemá řidiče, jen čtyři pasažéry.

FOTO: Volkswagen

I. D. Vizzion je vůz dlouhý 5,11 metru a kombinovaný výkon jeho dvou elektromotorů je 306 koní, přenášených na všechna čtyři kola. Maximálka má být 180 km/h a dojezd na jedno nabití 111kWh lithium-ionových akumulátorů má být až 665 kilometrů.

Tohle všechno jsou ovšem předběžná data. Jak to bude vypadat v praxi, se dozvíme až za několik let. Volkswagen plánuje v roce 2020 uvést na trh model I. D. jakožto kompaktní městský elektromobil, po něm crossover I. D. Crozz a následně MPV I. D. Buzz.

Jestli se do výroby dostane i I. D. Vizzion, nebo jestli je „pouhou” vizí do budoucna, jak by naznačovalo jeho jméno, ukáže čas. Zejména absence volantu a pedálů je velkým otazníkem jak z hlediska legislativy týkající se provozu na silnicích, tak z hlediska názoru potenciálních zákazníků.