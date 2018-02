Není tomu tak dlouho, co Dodge ohromil svět zrychlením Challengeru SRT Demon. Americký „speciál” pro čtvrtmílové sprinty - v uvozovkách proto, že tohle auto vzniklo s jedním účelem, přesto v něm můžete jezdit i po běžných silnicích - zvládl zrychlit na stovku za 2,3 vteřiny. Stal se tak nejlépe zrychlujícím silničním autem světa.

Tesla později svět zpravila o tom, že její nový Roadster má stejnou disciplínu dokončit za 1,9 vteřiny. Jenže to byla proklamace, vývojový cíl, reklama - nazvěte to, jak chcete, nebylo to číslo, kterého by skutečný vůz dosáhl na skutečné silnici. [celá zpráva]

Na frankfurtském autosalonu v září 2017 se představil elektrický supersport jménem Aspark Owl. Pochází z Japonska, váží 850 kilogramů a slibuje, stejně jako Tesla, zrychlení na stovku za dvě vteřiny.

O několik měsíců později to Aspark Owl skutečně dokázal - zrychlil na stovku dokonce za méně než dvě vteřiny. Přesný čas byl podle telemetrie 1,921 s. Nemáme jiný zdroj tohoto čísla než samotnou firmu Aspark, takže jí budeme muset věřit.

Video je dlouhé zhruba čtyři minuty, zahrnuje i přípravy ke startu a práce po jízdě. Zajímá-li vás pouze zrychlení, pusťte si ho od času 1:07. A dávejte dobrý pozor, protože v čase 1:14 už auto zase stojí.

Až tehdy si člověk všimne, na jak absurdně krátkém úseku firma Aspark zkoušela zrychlení a také brzdy svého vozu. S tím, že „dráha” končí roštím a kopcem. Kdyby to pilot neubrzdil, bylo by po prototypu.

Frankfurtské odhalení Owlu - v překladu „Sovy” - přineslo kromě informací o hmotnosti auta také některé základní technické údaje. Víme, že elektromotory mají kombinovaný výkon 436 koní a 763 Nm a údajně jsou poháněna všechna kola. Ta přední mají pneumatiky o šíři 275 mm, vzadu jsou 335 mm široké gumy.

Také víme, že má být vyrobeno pouze 50 kusů tohoto nádherného supersportu. Základní cena má být omračujících 3,5 miliónu eur, tedy zhruba 88,7 miliónu korun.