Firma Vingroup, majitel společnosti Vinfast, to myslí s výrobou automobilů opravdu vážně a investuje do ní opravdu velké úsilí i peníze. Například vyhlásila veřejnou soutěž na design vozidel. Z dvaceti přijatých soutěžních návrhů nechala hlasovat samotné Vietnamce, který se jim nejvíc líbí. Vyhrála Pininfarina se svými návrhy sedanu a SUV.

Až sem by to mohla být ještě pořád jen taková legrace. Jenže Vinfast od Pininfariny tyto dva návrhy odkoupil za pět miliónů dolarů (asi 100 miliónů korun). Dále od BMW odkoupí práva na duševní vlastnictví na vývoj automobilů od společnosti BMW.

Vinfast sedan od Pininfariny

FOTO: Vinfast

Zbylé modely, které nevyhrály, ale nemusí zahodit do koše. Bude je využívat pro tvorbu komplexního názoru svých budoucích klientů na nové modely, které chce postupně zavádět.

Výroba s profíky

Vinfast pracuje i na vytvoření výrobních kapacit, je podepsaná smlouva s předními poradenskými firmami světa na automobilovou výrobu Magna a AVL.

Už 12. října minulého roku podepsal Vinfast a Bosch memorandum o porozumění, podle kterého Bosch bude podporovat a poskytovat poradenství společnosti Vinfast pro vývoj a aplikaci automobilového softwaru a řešení pro provoz a řízení její továrny.

Bosch nabídne Vinfastu komplexní řešení výrobní továrny - od zabezpečení, mobility, přes správu energie, inteligentní operace až po distribuci.

Jeden z návrhů, který nevyhrál - od společnosti Zagato

FOTO: Zagato

Jeden z návrhů, který nevyhrál - od společnosti Torino

FOTO: Torino

Všechno výše uvedené je zapotřebí, protože Vinfast už nyní staví v průmyslové zóně města Dinh Vu-Cat Hai továrnu, která má být hotova v červenci tohoto roku.

Už v září roku příštího by se měla rozběhnout základní výroba, v roce 2025 už by podle plánů měla běžet výroba ve výši 500 000 vozidel ročně. Pro srovnání – to je přibližně stejný počet, jaký dnes vykazuje Volvo.