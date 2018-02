Tatra byla založena v roce 1850 Ignácem Šustalou v Nesselsdorfu, dnešní Kopřivnici, jako výrobce bryček a kočárů. Jméno Tatra se však objevuje až v roce 1919. V roce 1897 vznikl první osobní automobil - NW Präsident.

Na konstrukci Präsidentu se podílel i Hans Ledwinka, tehdy čerstvě nastoupivší konstruktér. Od té doby bylo uplatnění v kopřivnické automobilce dominantou jeho kariéry. Pracoval v ní se dvěma přestávkami v letech 1902-1905 a 1916-1921 až do konce druhé světové války v roce 1945.

Tatra 11, první automobil s „tatrováckým” páteřovým rámem Hanse Ledwinky

FOTO: Profimedia.cz

Časem se stal technickým ředitelem a později šéfem celé továrny. Pod jeho vedením vznikaly vozy, které měly řadu unikátních řešení. Mimo jiné jako první zavedl do sériové výroby brzdy na všech kolech.

V roce 1923 představil tzv. páteřový rám - zcela novou koncepci automobilu, které se dodnes říká „tatrovácká”. Jejím základem je podvozek tvořený centrální nosnou rourou s nezávisle uloženými výkyvnými poloosami. Vpředu byl umístěn vzduchem chlazený motor a převodovka.

První z takto řešených vozů, Tatra 11, položil základ celé řadě osobních automobilů. Legendární Tatra 77 se v roce 1934 stala prvním sériově vyráběným vozem s aerodynamickou karosérií. Na ni navázala neméně slavná Tatra 87, která se osvědčila i při slavných výpravách Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky.

Tatra 87 v Marseille ve Francii

FOTO: Pavel Otevřel

Ledwinkovy zásluhy na rozvoji českého automobilového průmyslu jsou nezpochybnitelné. Přesto po druhé světové válce, ve vysokém věku, strávil pět let v komunistickém vězení - za údajnou kolaboraci s nacisty. Jako vysoce postavený muž velké automobilky s nimi však nemohl za války nekomunikovat.

Po propuštění mu Tatra nabídla návrat do firmy. Toho ovšem nevyužil, odstěhoval se do Rakouska a později do německého Mnichova, kde 2. března 1967 ve věku 89 let zemřel. V roce 1992 byl posmrtně rehabilitován a jeho soudní proces byl označen za zmanipulovaný. V roce 2007 byl uveden do automobilové síně slávy.