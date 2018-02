Lamborghini Polo Storico je divize, která má za úkol zachovat historické dědictví značky. Shání historické dokumenty, technické výkresy, mluví s lidmi, kteří v továrně pracovali před desítkami let, a také restauruje staré kusy. Jak vlastní, tak i od soukromých majitelů.

Divize slavné značky se nyní prezentuje na probíhajícím autosalonu Salon Rétromobile v Paříži, kde ještě tento víkend bude prezentovat výstavní stánek, ve kterém zaujmou dva kousky – Lamborghini Miura P400 (1967) a karoserie Lamborghini Countach LP400 (1976).

Lamborghini Polo Storico na Salonu Rétromobile v Paříži

FOTO: Lamborghini

Prvně jmenovaný vůz je už po renovaci. Ta byla velmi náročná, protože byla opravdu kompletní – do posledního šroubku motoru a švu na sedadlech. Také trvala od listopadu 2016 do srpna 2017. Polo Storico použilo originální výrobní dokumenty vozu k tomu, aby ho vrátilo do autentické zelené barvy Verde Scandal a hnědé kabiny Testa di Moro. Po skončení práce získal tento krásný supervůz v soutěži Lamborghini & Design Concorso d'Eleganza ve švýcarském Neuchâtel v září 2017 ocenění jako nejlepší ve své třídě.

Druhý model je Countach a ještě stále je v procesu obnovy. Kupé už má zkompletovanou karoserii v originálním žlutém laku - aktuálně se tým přesunul na motor a kožený interiér v barvě tabáku.

Nová série hlav válců



Pokud máte to štěstí, že vlastníte Lamborghini s motorem o objemu 4,0 litru v uspořádání V12, je nyní o mnoho snadnější udržet toto vozidlo na silnici.

Množství žádostí o renovace například dohnalo Polo Storico k tomu, aby nechalo vyrobit novou sérii hlav válců. Divize opět použila historické archivy, promluvila s veterány společnosti a diskutovala s týmem společnosti Lambo R & D, aby byla nová hlava válců co nejpřesnější.

Lamborghini Polo Storico na Salon Rétromobile v Paříži

FOTO: Lamborghini

Návštěvníci letošní výstavy Salon Rétromobile si mohou také prohlédnout prototyp revitalizace Jaguar Land Rover Classic Works závodního modelu D-Type z padesátých let minulého století. Firma jich postaví 25 (doplní dříve nedokončenou výrobní řadu), kus se prodá za milión liber (asi 29 miliónů korun).

Kupující si budou moci vybrat mezi krátkými a dlouhými těly vozu, lze volit i mezi řadovými motory o objemu 3,4 a 3,8 litru. [celá zpráva]

Jaguar D-Type 2018

FOTO: Jaguar